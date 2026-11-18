Xylem Aktie
WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009
|Langfristige Anlage
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18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Xylem von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Xylem-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Xylem-Aktie an diesem Tag bei 130,24 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 76,781 Xylem-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 267,35 USD, da sich der Wert eines Xylem-Papiers am 17.11.2026 auf 94,65 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 27,33 Prozent.
Alle Xylem-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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