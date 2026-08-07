YUM! Brands Aktie
WKN: 909190 / ISIN: US9884981013
|Rentabler YUM! Brands-Einstieg?
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07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Papier YUM! Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in YUM! Brands von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das YUM! Brands-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die YUM! Brands-Anteile bei 135,11 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 74,014 YUM! Brands-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 11 270,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 152,28 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,71 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von YUM! Brands belief sich zuletzt auf 42,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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