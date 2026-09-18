S&P 500-Papier YUM! Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein YUM! Brands-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in YUM! Brands-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das YUM! Brands-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 61,32 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die YUM! Brands-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 163,090 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (135,75 USD), wäre das Investment nun 22 139,50 USD wert. Mit einer Performance von +121,39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von YUM! Brands belief sich jüngst auf 37,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at