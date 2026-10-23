S&P 500-Papier YUM! Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein YUM! Brands-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen YUM! Brands-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die YUM! Brands-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 146,37 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,832 YUM! Brands-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 1 055,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 154,45 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,52 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte YUM! Brands einen Börsenwert von 41,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at