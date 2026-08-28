S&P 500-Papier YUM! Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in YUM! Brands von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die YUM! Brands-Aktie Investoren gebracht.

Am 28.08.2025 wurden YUM! Brands-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die YUM! Brands-Anteile bei 145,47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 68,743 YUM! Brands-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 27.08.2026 10 362,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 150,75 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 3,63 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von YUM! Brands betrug jüngst 42,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at