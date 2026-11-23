Anleger, die vor Jahren in Zimmer Biomet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Zimmer Biomet-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Zimmer Biomet-Anteile an diesem Tag 91,82 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Zimmer Biomet-Aktie investiert, befänden sich nun 108,911 Zimmer Biomet-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 101,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 010,89 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,11 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Zimmer Biomet belief sich zuletzt auf 19,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at