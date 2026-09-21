S&P 500-Papier Zimmer Biomet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zimmer Biomet von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Zimmer Biomet-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Zimmer Biomet-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Zimmer Biomet-Aktie an diesem Tag bei 129,78 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Zimmer Biomet-Aktie investierten, hätten nun 77,052 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.09.2026 7 347,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 95,36 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 26,52 Prozent verringert.

Zimmer Biomet wurde am Markt mit 18,18 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at