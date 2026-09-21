Zimmer Biomet Aktie
WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021
|Profitable Zimmer Biomet-Anlage?
|
21.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Zimmer Biomet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zimmer Biomet von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Zimmer Biomet-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Zimmer Biomet-Aktie an diesem Tag bei 129,78 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Zimmer Biomet-Aktie investierten, hätten nun 77,052 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.09.2026 7 347,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 95,36 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 26,52 Prozent verringert.
Zimmer Biomet wurde am Markt mit 18,18 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zimmer Biomet
Analysen zu Zimmer Biomet
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zimmer Biomet
|82,00
|-1,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.