Zimmer Biomet Aktie

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WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021

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Zimmer Biomet-Investition 07.09.2026 16:03:46

S&P 500-Papier Zimmer Biomet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zimmer Biomet von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Zimmer Biomet-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Zimmer Biomet-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Zimmer Biomet-Anteile 105,73 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,946 Zimmer Biomet-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 98,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,76 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7,24 Prozent.

Am Markt war Zimmer Biomet jüngst 18,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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