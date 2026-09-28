Zimmer Biomet Aktie
WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021
|Frühes Investment
|
28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Zimmer Biomet-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zimmer Biomet von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das Zimmer Biomet-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 116,92 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Zimmer Biomet-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,855 Zimmer Biomet-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 77,87 USD, da sich der Wert eines Zimmer Biomet-Papiers am 25.09.2026 auf 91,04 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 22,13 Prozent verringert.
Zimmer Biomet war somit zuletzt am Markt 17,34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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