Zoeti a Aktie

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WKN DE: A1KBYX / ISIN: US98978V1035

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Zoetis A-Anlage 21.10.2026 16:03:39

S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zoetis A von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zoetis A-Aktie Anlegern gebracht.

Zoetis A-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Zoetis A-Aktie bei 50,94 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Zoetis A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 196,309 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Zoetis A-Aktien wären am 20.10.2026 15 712,60 USD wert, da der Schlussstand 80,04 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +57,13 Prozent.

Alle Zoetis A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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