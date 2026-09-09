Zoeti a Aktie
WKN DE: A1KBYX / ISIN: US98978V1035
|Zoetis A-Performance im Blick
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09.09.2026 16:04:00
S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zoetis A-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde die Zoetis A-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Zoetis A-Anteile bei 185,78 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Zoetis A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 53,827 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 73,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 959,52 USD wert. Mit einer Performance von -60,40 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am Markt war Zoetis A jüngst 31,35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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