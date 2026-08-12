S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zoetis A von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Zoetis A-Investment gewesen.

Das Zoetis A-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Zoetis A-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 190,83 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,240 Zoetis A-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Zoetis A-Aktie auf 75,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 394,85 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 60,51 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Zoetis A einen Börsenwert von 30,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at