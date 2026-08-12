Zoeti a Aktie
WKN DE: A1KBYX / ISIN: US98978V1035
|Lohnende Zoetis A-Anlage?
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12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zoetis A von vor 3 Jahren verloren
Das Zoetis A-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Zoetis A-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 190,83 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,240 Zoetis A-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Zoetis A-Aktie auf 75,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 394,85 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 60,51 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Zoetis A einen Börsenwert von 30,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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