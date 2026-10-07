Zoeti a Aktie

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WKN DE: A1KBYX / ISIN: US98978V1035

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Zoetis A-Performance 07.10.2026 16:03:41

S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zoetis A von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Zoetis A-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Zoetis A-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 175,58 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Zoetis A-Aktie investiert, befänden sich nun 0,570 Zoetis A-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Zoetis A-Papiers auf 71,33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40,63 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59,37 Prozent abgenommen.

Am Markt war Zoetis A jüngst 29,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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