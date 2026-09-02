S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zoetis A von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Zoetis A-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Zoetis A-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 152,88 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Zoetis A-Aktie investierten, hätten nun 6,541 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 505,30 USD, da sich der Wert eines Zoetis A-Papiers am 01.09.2026 auf 77,25 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 49,47 Prozent eingebüßt.

Zoetis A wurde am Markt mit 31,93 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at