Zoeti a Aktie
WKN DE: A1KBYX / ISIN: US98978V1035
|Lohnender Zoetis A-Einstieg?
|
02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zoetis A von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das Zoetis A-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 152,88 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Zoetis A-Aktie investierten, hätten nun 6,541 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 505,30 USD, da sich der Wert eines Zoetis A-Papiers am 01.09.2026 auf 77,25 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 49,47 Prozent eingebüßt.
Zoetis A wurde am Markt mit 31,93 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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