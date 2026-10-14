S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zoetis A-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das Zoetis A-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Zoetis A-Aktie bei 200,39 USD. Bei einem Zoetis A-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,990 Zoetis A-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Zoetis A-Papiers auf 74,30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 370,78 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 62,92 Prozent.

Jüngst verzeichnete Zoetis A eine Marktkapitalisierung von 31,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at