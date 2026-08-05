S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zoetis A-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zoetis A-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Zoetis A-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 146,12 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Zoetis A-Aktie investiert hat, hat nun 0,684 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 76,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,96 Prozent verringert.

Zoetis A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at