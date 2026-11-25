Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Zoetis A-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Zoetis A-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 127,89 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,819 Zoetis A-Papiere. Die gehaltenen Zoetis A-Anteile wären am 24.11.2026 637,03 USD wert, da der Schlussstand 81,47 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 36,30 Prozent gleich.

Am Markt war Zoetis A jüngst 32,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at