Zoeti a Aktie
WKN DE: A1KBYX / ISIN: US98978V1035
|Performance im Blick
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zoetis A-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Zoetis A-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 127,89 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,819 Zoetis A-Papiere. Die gehaltenen Zoetis A-Anteile wären am 24.11.2026 637,03 USD wert, da der Schlussstand 81,47 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 36,30 Prozent gleich.
Am Markt war Zoetis A jüngst 32,49 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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