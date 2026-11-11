S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zoetis A von vor 5 Jahren angefallen

Das Zoetis A-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 215,69 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Zoetis A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46,363 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 82,46 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 823,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61,77 Prozent verringert.

Der Marktwert von Zoetis A betrug jüngst 33,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at