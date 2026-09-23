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23.09.2026 04:37:01
S&P 500 Profits Are on Track for a Third Straight Quarter of 25%+ Growth. The Index Hasn't Kept Up.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) finished Monday at 7,764.70, less than half a percent below the record close of 7,798.99 it reached in mid-August. Typically, a market hits records by becoming pricier.
Over the past three months, the reverse has happened.
According to FactSet's Sept. 18 weekly earnings report, expected earnings for S&P 500 companies over the next 12 months have climbed 8.8% since June 30. The index's price, through the report's data, had gained just 1.8% over the same period.
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