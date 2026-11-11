S&P 500 Sell-Off: 1 Investing Step to Take Right Now, and 1 Risky Move to Avoid

The past month has been rough for the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), with the index down around 4%. The index fell over 3% just in the last week, including a 4.4% decline on Nov. 5 -- its largest since April 2025.

The sell-off stems from a combination of fears of an artificial intelligence bubble, interest-rate and inflation concerns, and geopolitical events and uncertainty. Only time will tell whether this sell-off marks the start of a correction or is just another routine dip. However, if we assume it's the former, here are two steps investors should take right now and one they should avoid.

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