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16.10.2026 16:11:00
S&P 500 Stock Casey's Dropped 30% in Its Biggest Pullback Since the Great Recession -- Here's Why I'm Buying More
Casey's General Stores (NASDAQ: CASY) is the third-largest convenience store chain and fifth-largest pizza maker (by kitchen count) in the United States, but its stock performance over the last several months has been disappointing.
Down 30% from its all-time high set in June, Casey's is in the midst of its largest pullback since the Great Recession.
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