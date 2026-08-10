AbbVie Aktie

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WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091

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Performance unter der Lupe 10.08.2026 16:03:46

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in AbbVie eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die AbbVie-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 114,82 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das AbbVie-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,871 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 246,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 214,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 114,28 Prozent gesteigert.

Insgesamt war AbbVie zuletzt 434,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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