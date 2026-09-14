AbbVie Aktie

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WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091

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AbbVie-Investment 14.09.2026 16:03:46

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in AbbVie-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 14.09.2016 wurde die AbbVie-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 63,34 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das AbbVie-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 157,878 AbbVie-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AbbVie-Papiers auf 257,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40 593,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 305,94 Prozent gesteigert.

Insgesamt war AbbVie zuletzt 453,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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