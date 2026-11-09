AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
|Lohnender AbbVie-Einstieg?
|
09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor 10 Jahren eingefahren
Die AbbVie-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der AbbVie-Anteile betrug an diesem Tag 62,64 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,964 AbbVie-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 650,54 USD, da sich der Wert eines AbbVie-Anteils am 06.11.2026 auf 291,31 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 365,05 Prozent angezogen.
Alle AbbVie-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 516,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AbbVie Inc
|
16:03
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.11.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel hätte eine Investition in AbbVie von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.10.26
|Ausblick: AbbVie veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AbbVie-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
19.10.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel hätte eine Investition in AbbVie von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
15.10.26
|Erste Schätzungen: AbbVie mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
14.10.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu AbbVie Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AbbVie Inc
|260,80
|0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX legen zu -- US-Börsen mit deutlichen Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die US-Börsen legen kräftig zu. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.