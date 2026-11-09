AbbVie Aktie

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WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091

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Lohnender AbbVie-Einstieg? 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in AbbVie eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die AbbVie-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der AbbVie-Anteile betrug an diesem Tag 62,64 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,964 AbbVie-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 650,54 USD, da sich der Wert eines AbbVie-Anteils am 06.11.2026 auf 291,31 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 365,05 Prozent angezogen.

Alle AbbVie-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 516,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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