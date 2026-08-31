AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
|AbbVie-Performance
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31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 31.08.2023 wurden AbbVie-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die AbbVie-Anteile bei 146,96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die AbbVie-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,680 AbbVie-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der AbbVie-Aktie auf 255,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,84 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +73,84 Prozent.
AbbVie wurde jüngst mit einem Börsenwert von 451,89 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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