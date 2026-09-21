S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AbbVie-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das AbbVie-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 222,47 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das AbbVie-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,449 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 118,65 USD, da sich der Wert eines AbbVie-Anteils am 18.09.2026 auf 263,96 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,65 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für AbbVie eine Börsenbewertung in Höhe von 466,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at