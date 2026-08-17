AbbVie Aktie

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WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091

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Hochrechnung 17.08.2026 16:03:30

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AbbVie von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren AbbVie-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das AbbVie-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die AbbVie-Aktie an diesem Tag bei 66,83 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die AbbVie-Aktie investiert hat, hat nun 14,963 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen AbbVie-Aktien wären am 14.08.2026 3 732,75 USD wert, da der Schlussstand 249,46 USD betrug. Damit wäre die Investition 273,28 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für AbbVie eine Börsenbewertung in Höhe von 441,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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