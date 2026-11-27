Anleger, die vor Jahren in Accenture-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Accenture-Papier statt. Der Schlusskurs des Accenture-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 120,74 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Accenture-Aktie investiert hat, hat nun 82,823 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 918,01 USD, da sich der Wert eines Accenture-Papiers am 25.11.2026 auf 240,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 99,18 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Accenture eine Marktkapitalisierung von 141,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at