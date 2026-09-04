Accenture Aktie

Accenture für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34

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Lohnender Accenture-Einstieg? 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Titel Accenture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Accenture von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Accenture-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 04.09.2016 wurde die Accenture-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 115,66 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 86,460 Accenture-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.09.2026 16 697,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 193,12 USD belief. Das entspricht einem Plus von 66,97 Prozent.

Zuletzt verbuchte Accenture einen Börsenwert von 114,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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