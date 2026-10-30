Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
|Langfristige Anlage
|
30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Titel Accenture-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Accenture-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Accenture-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Accenture-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 115,67 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,645 Accenture-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 247,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 137,29 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 113,73 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Accenture bezifferte sich zuletzt auf 145,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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