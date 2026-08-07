Accenture Aktie

Accenture für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34

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Accenture-Performance im Blick 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Accenture-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accenture von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Accenture-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 07.08.2016 wurden Accenture-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 114,60 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,726 Accenture-Papiere. Die gehaltenen Accenture-Aktien wären am 06.08.2026 1 493,11 USD wert, da der Schlussstand 171,11 USD betrug. Mit einer Performance von +49,31 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Accenture wurde am Markt mit 104,79 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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