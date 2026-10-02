S&P 500-Titel Accenture-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Accenture-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Accenture gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Accenture-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Accenture-Papier bei 122,17 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Accenture-Aktie investierten, hätten nun 0,819 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 212,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,77 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 73,77 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Accenture belief sich zuletzt auf 112,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at