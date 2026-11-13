Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
|Accenture-Investment im Blick
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Titel Accenture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Accenture von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Accenture-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Accenture-Papier an diesem Tag bei 315,63 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Accenture-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,317 Accenture-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,19 USD, da sich der Wert einer Accenture-Aktie am 12.11.2026 auf 249,95 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 79,19 USD, was einer negativen Performance von 20,81 Prozent entspricht.
Accenture wurde am Markt mit 149,79 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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