Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
|Accenture-Investition
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Accenture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Accenture von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Accenture-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 369,79 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,704 Accenture-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 218,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 591,09 USD wert. Damit wäre die Investition um 40,89 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Accenture belief sich zuletzt auf 134,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Accenture plc
Analysen zu Accenture plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Accenture plc
|201,60
|1,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.