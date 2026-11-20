Vor Jahren Accenture-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Accenture-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 369,79 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,704 Accenture-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 218,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 591,09 USD wert. Damit wäre die Investition um 40,89 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Accenture belief sich zuletzt auf 134,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at