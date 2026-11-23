Advance Auto Parts-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Advance Auto Parts-Papier an diesem Tag 171,04 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Advance Auto Parts-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 58,466 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 632,72 USD, da sich der Wert eines Advance Auto Parts-Papiers am 20.11.2026 auf 45,03 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 73,67 Prozent vermindert.

Alle Advance Auto Parts-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at