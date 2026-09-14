Advance Auto Parts Aktie
WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064
|Hochrechnung
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14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Advance Auto Parts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Advance Auto Parts-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurden Advance Auto Parts-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 59,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,773 Advance Auto Parts-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (44,68 USD), wäre die Investition nun 749,41 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 25,06 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Advance Auto Parts belief sich jüngst auf 2,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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