S&P 500-Titel Advance Auto Parts-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Advance Auto Parts von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Advance Auto Parts gewesen.

Advance Auto Parts-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Advance Auto Parts-Papier bei 205,66 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 48,624 Advance Auto Parts-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 42,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 068,95 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 79,31 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Advance Auto Parts belief sich jüngst auf 2,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at