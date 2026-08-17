S&P 500-Titel Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Advance Auto Parts-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Am 17.08.2023 wurden Advance Auto Parts-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 69,46 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Advance Auto Parts-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,440 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Advance Auto Parts-Aktie auf 56,55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,59 Prozent verringert.

Advance Auto Parts wurde am Markt mit 3,41 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at