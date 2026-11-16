S&P 500-Titel Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Advance Auto Parts-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Advance Auto Parts-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Advance Auto Parts-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Advance Auto Parts-Aktie bei 235,69 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,243 Advance Auto Parts-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 192,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 80,71 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Advance Auto Parts eine Marktkapitalisierung von 2,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at