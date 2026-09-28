Advance Auto Parts Aktie
WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064
|Advance Auto Parts-Performance
|
28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Advance Auto Parts von vor 10 Jahren bedeutet
Advance Auto Parts-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Advance Auto Parts-Aktie betrug an diesem Tag 149,00 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,671 Advance Auto Parts-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 41,73 USD gerechnet, wäre die Investition nun 28,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71,99 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Advance Auto Parts einen Börsenwert von 2,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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