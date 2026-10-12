Advance Auto Parts Aktie
WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064
|Lukrative Advance Auto Parts-Investition?
|
12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Advance Auto Parts von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das Advance Auto Parts-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Advance Auto Parts-Papier bei 49,97 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Advance Auto Parts-Aktie investierten, hätten nun 200,120 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Advance Auto Parts-Papiere wären am 09.10.2026 8 465,08 USD wert, da der Schlussstand 42,30 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,35 Prozent.
Der Börsenwert von Advance Auto Parts belief sich jüngst auf 2,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Advance Auto Parts Inc.
Analysen zu Advance Auto Parts Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Advance Auto Parts Inc.
|36,83
|-2,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.