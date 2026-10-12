S&P 500-Titel Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Advance Auto Parts von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Advance Auto Parts-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Advance Auto Parts-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Advance Auto Parts-Papier bei 49,97 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Advance Auto Parts-Aktie investierten, hätten nun 200,120 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Advance Auto Parts-Papiere wären am 09.10.2026 8 465,08 USD wert, da der Schlussstand 42,30 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,35 Prozent.

Der Börsenwert von Advance Auto Parts belief sich jüngst auf 2,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at