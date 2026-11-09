S&P 500-Titel Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Advance Auto Parts von vor 3 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Advance Auto Parts-Aktie gebracht.

Am 09.11.2023 wurden Advance Auto Parts-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 56,14 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Advance Auto Parts-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,781 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 06.11.2026 81,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,50 USD belief. Damit wäre die Investition 18,95 Prozent weniger wert.

Alle Advance Auto Parts-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at