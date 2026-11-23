AES Aktie
WKN: 882177 / ISIN: US00130H1059
|Frühe Anlage
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel AES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AES-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die AES-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,34 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 881,834 AES-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 15,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 245,15 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 32,45 Prozent vermehrt.
Der AES-Wert an der Börse wurde auf 10,64 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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