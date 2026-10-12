AES Aktie
WKN: 882177 / ISIN: US00130H1059
|AES-Investition im Blick
|
12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel AES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AES von vor 3 Jahren eingebracht
Das AES-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,05 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 766,284 AES-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AES-Papiers auf 14,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 448,28 USD wert. Mit einer Performance von +14,48 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von AES belief sich zuletzt auf 10,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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