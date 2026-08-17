S&P 500-Titel AES-Aktie: So viel Verlust hätte ein AES-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen AES-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der AES-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die AES-Anteile bei 18,05 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die AES-Aktie investierten, hätten nun 5,540 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (14,73 USD), wäre die Investition nun 81,61 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 18,39 Prozent gleich.

Alle AES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at