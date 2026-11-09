AES Aktie

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WKN: 882177 / ISIN: US00130H1059

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Rentables AES-Investment? 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Titel AES-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AES von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die AES-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades AES-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 15,63 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die AES-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,398 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,14 USD wert. Mit einer Performance von -4,86 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von AES betrug jüngst 10,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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