Aflac Aktie

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WKN: 853081 / ISIN: US0010551028

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Lukrative Aflac-Anlage? 01.10.2026 16:03:51

S&P 500-Titel Aflac-Aktie: Hätte sich eine Aflac-Investition von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Vor Jahren in Aflac-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Aflac-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 110,75 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 90,293 Aflac-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (111,78 USD), wäre die Investition nun 10 093,00 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 093,00 USD entspricht einer Performance von +0,93 Prozent.

Aflac wurde jüngst mit einem Börsenwert von 56,87 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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