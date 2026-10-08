Aflac Aktie

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WKN: 853081 / ISIN: US0010551028

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Rentabler Aflac-Einstieg? 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aflac-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Aflac-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Aflac-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Aflac-Anteile letztlich bei 77,60 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,289 Aflac-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 07.10.2026 145,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,28 Prozent gesteigert.

Aflac erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 56,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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