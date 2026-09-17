Aflac Aktie
WKN: 853081 / ISIN: US0010551028
|Lohnender Aflac-Einstieg?
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17.09.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aflac von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Aflac-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Aflac-Anteile bei 53,99 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,852 Aflac-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Aflac-Aktie auf 116,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 216,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 116,35 Prozent vermehrt.
Aflac erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 58,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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