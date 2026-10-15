S&P 500-Titel Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aflac von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Aflac-Aktien verdienen können.

Am 15.10.2021 wurden Aflac-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Aflac-Papier an diesem Tag bei 55,55 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 18,002 Aflac-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 118,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 127,99 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 112,80 Prozent angewachsen.

Aflac wurde jüngst mit einem Börsenwert von 58,45 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at